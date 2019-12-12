Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Bayburt il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.’nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı.

Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BİR KİŞİYİ DE KALBİNDEN BIÇAKLADI

Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi’ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda çalışan Süleyman Alan’ı da (47) kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Süleyman Alan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Kaçmaya çalışan saldırgan, üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.