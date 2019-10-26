Bir kadının kendini keşfi: Bakış

Kadın olmak… Evet, her şeye böyle başlamak gerek. Yazmaya, yaşamaya ve en çok ölmeye böyle başlamak lazım. İşte o zaman her şey çiçek açıyor. Kadının öldüğü yerde güller bitiyor, ya sevdiği yerde? Peki, anne olduğunda neler değişiyor dünyada? Greengrass, ilk romanı “Bakış”ı büyüleyici bir dil ile kaleme alıyor. Anne, önce gözlerini geçmişe dikiyor; elleri annesine uzanıyor ve sonra başını çevirip, kızının saçlarında geziniyor o büyüleyici parmakları. “Bakış”, Bedenlerimiz, ruh halimiz ve birbirimiz hakkında neler bilebileceğimize dair çarpıcı ayrıntılar veriyor. Ayrıca anne olma deneyimini çok farklı bir şekilde betimliyor.

BAKIŞ

Greengrass, anne-kız hikâyesi ile bir kadının kendini bulmasını katman katman işliyor. Wilhelm Röntgen ve Sigmund Freud gibi bilim tarihinin önemli isimlerini konu alarak, başlı başına sıra dışı bir kurgu yaratıyor. “Bakış” birçok yayın organlarında ve edebiyat çevrelerinde övgüyle karşılanıyor. Kadınların acılarını küçümseyen bir çağda, “Bakış” etkileyici bir farkındalık yaratıyor. Bu özgün eser, bir kadının dayanabileceği bütün acılara ışık tutuyor. Felsefe eğitimi alan Greengrass, okuyucunun “bakış”larını genişletmeyi hedefliyor. Yazar, çağdaş İngiliz romanları arasında, zarif, zeki ve tehlikeli bir anlatım tarzı ile farkını ortaya koyuyor.

Kitaptan bazı alıntılar şöyle:

“Büyümek, bizi meydana getirenlerden ayrıldığımız, tek başına üstlenilen bir süreçtir. Bu gerçekten kaçılamaz, ancak belki ertelenebilir.”

“Nihayetinde ailemizden bağımsız olmanın bize sağlayabileceği tek kesin şey, yalnız olma hakkıdır.”

“İlham, tanımı gereği tecridi gerektirir ne birine açıklanabilir ne de aktarılabilir ve ilham edilen üzerine düşündükçe hissettiğimiz tek şey, bu tecridin ürpertisidir.”

“Sanki aynı anda ikimizi birden yaşıyordum hem annemdim hem kendim.”

“Bu [çocuk sahibi olmak],” dedi kadın, “kalbinin bir parçasının dışarıda atması gibi bir şey.”

“Yaşamlarımız, temas ve dokunmayla inceliksiz bir özelliğe indirgenmiş olasılıklardır ve her birimizin özgünlüğü buradan gelir; bu yüzden başka türlü daha iyi olup olamayacağını sorgulamak, tamamlanmamış olmayı dilemektir.”

“Hayatımız, iyi kurgulanmış bir savdır; her bir an, bir öncekinden hareketle mantıksal bir ilerlemedir. “

“Ölüm denen buydu işte; zaman, acıyı azaltıyor ama kaybı katlıyordu.”

Kitap için söylenen bazı yorumlar şöyle:

“Gelişmekte olan bir tarza göz kamaştırıcı bir giriş. Anlatıcının derin düşünceleri ve hikâyesi, kontrollü ve şık bir nesirle kitabı öyle heyecanlı kılıyor ki... Jessie Greengrass’ın zekâsı ve dürüstlüğü göz kamaştırırken roman da bir bütün olarak garip bir güçle sarıyor okuru.”

– The New Yorker

“Greengrass sıradışı bir dürüstlükle, sıradışı ama bir o kadar da hassas, meditatif bir deneyim sunuyor.”

– Publisher's Weekly

“Olağanüstü bir ilk roman. Jessie Greengrass’ın ustalıkla iç içe geçmiş keşif öyküleri hem kişisel hem de tıbbi olarak ‘anlayış için dualar’ niteliğinde, benliğin keşfedilmemiş bölgelerini erişilebilir kılmaya çalışıyor.” – TLS

“Muhteşem, kristalize bir nesirle yazılmış Bakış, algı ve merakın etkileyici bir keşfi.”

– Dazed

Jessie Greengrass

Bakış

Timaş Yay.

S.: 208

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Sonay Karaman

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