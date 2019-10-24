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Bir kişi 5 metrelik duvardan atlayarak ağır yaralandı

Karabük'te bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple 5 metre yükseklikten aşağı atladı. Ağır yaralanan şahsın görüntüleri apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

İHA | 24.10.2019 - 02:40..
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Karabük 100. Mahallesi'nde  Yusuf Y. (23) isimli genç henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı.

Bir kişi 5 metrelik duvardan atlayarak ağır yaralandı

AĞIR YARALANDI

Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayan  genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir kişi 5 metrelik duvardan atlayarak ağır yaralandı

5 DAKİKA BOYUNCA HAZIRLIK YAPTI

23 yaşındaki gencin atlama görüntüleri ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde Yusuf Y. atlayacağı yerde yaklaşık 5. dakika boyunca keşif yaptığı görülüyor. İki sefer yüksekliği kontrol eden genç, çevredekilerin bakışları arasında koşarak tellerin üzerinden uçarak 5 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine atlıyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

5 metre yükseklikten atladı VİDEO

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