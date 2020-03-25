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Bir kişi, koronavirüsü 59 bin kişiye bulaştırabilir

İngiliz doktor, koronavirüs döneminde salgının yayılması konusundaki tehlikeye dikkat çekti.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 13:00..
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Dünya genelinde 425 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı, yaklaşık 19 bin kişi hayatını kaybetti.

Londra Üniversitesi Akademisi'nden yoğun bakım tıbbı profesörü Hugh Montgomery, bir kişinin, koronavirüsü 59 bin kişiye nasıl bulaştırabileceğini anlattı.

Montgomery, koronavirüsün, normal gripten nasıl üç kat daha bulaşıcı olduğunu açıklayarak, hastalığın yayılmasını önlemek için sosyal mesafenin önemine vurgu yaptı.

KORONAVİRÜS, 59 BİN KİŞİYE NASIL BULAŞIR

Channel 4’te yayınlanan Dispatches programında konuşan profesör, virüsün yayılmasına ilişkin şu şekilde konuştu:

"Normal gribe yakalanırsam bunu ortalama 1.3, 1.4 insana bulaştırırım. Bu 1.3, 1.4 kişi de bir sonraki gruba bulaştırırsa, virüs ikinci kez bulaşmış olur. Virüs 10 kez bulaştığında, yaklaşık 14 grip vakasından sorumlu olurum. Koronavirüs çok bulaşıcı, bu yüzden virüse yakalan her bir kişi diğer üç kişiye bulaştırıyor. Böyle bakınca çok fark yok gibi görünse de virüsün bulaştığı her üç kişi diğer üç kişiye bulaştırdığında ve bu 10 katman halinde gerçekleştiğinde virüsün 59 bin kişiye bulaşmasından sorumlu oluyorum."

Bir kişi, koronavirüsü 59 bin kişiye bulaştırabilir

SOSYAL MESAFE VURGUSU

Bu sayılar, 1.4'ün ve 3'ün 10. kuvvetleri üzerinden hesaplanıyor. Doktor Montgomery ayrıca, İngiliz hükümetinin sosyal mesafe konusundaki tavsiyesinin görmezden gelinmesine karşı uyardı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN UYARI

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hafta sonu boyunca halkın ülkenin dört bir yanındaki plajlara ve parklara akın etmesinden sonra koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekirse “daha fazla işlem” yapmaya hazır oldukları konusunda uyardı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 8 bini aşarken, 422 kişi yaşamını yitirdi.

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