Bir mağarada 15 bin yıllık buz devri silahları bulundu

Arkeologlar, Slovakya'nın Bellianske Tatras sıradağlarında bulunan Hucava Mağarası'nda gerçekleştirdiği araştırmalarda, yaklaşık 14 bin ila 15 bin yıl öncesine dayanan avcı silahlarının kalıntılarına rastladı. Slovakya ve Polonya'daki arkeologların birlikte yaptığı araştırma, oldukça ses getirdi.

Polonya'nın Kraków kentindeki Jagiellonian Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nden Paweł Valde-Nowak, kazı sırasında düzinelerce uçları sivrileştirilmiş taş bıçak tespit ettiklerini açıkladı.

FIRIN KALINTILARI BULUNDU

Bazı taş bıçakları bir fırının kalıntıları arasında bulduklarını söyleyen Paweł Valde-Nowak, ''Bulunan izler, tarih öncesi avcıların mağarada uzun süre yaşadıklarını gösteriyor.'' ifadelerini kullandı.

Bulunan bıçakların, yaklaşık 15 bin yıl önce buz tabakasının Polonya'nın kuzey bölgelerinden kaybolmaya başladığı buz çağının sonuna ait olduğu belirtildi.

Arkeologlar, bu bıçakların yanı sıra 15. yüzyıla ait olduğu düşünülen toprak kaplar ve 2. Dünya Savaşı'na ait sikkeler de keşfetti.

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