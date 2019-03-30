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Aydın'da muhtar adaylığı rekabeti kafa karıştırdı

Aydın’da, Karabağlar Mahallesinde 7 muhtar adayı rekabete girdi. Tarihinde ilk defa bu kadar muhtar adayının rekabete girdiği mahalle halkı da ne yapacağını şaşırdı.

İHA | 30.03.2019 - 08:46..
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Karacasu ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan mahallede 23 hane, 80 nüfus ve 56 seçmen bulunuyor.

57 seçmeni bulunan köyde 7 aday muhtarlık mührünü ele geçirmek için mücadele ediyor. Daha önce görülmemiş bu rekabette, kimse bu duruma anlam veremiyor.

8 OY ALAN MUHTAR OLACAK, KIYASIYA MÜCADELE VAR

Karabağlar Mahallesi'nde oyların dengeli dağılması durumunda 8 oy alanın muhtar seçileceği yarışın sonucu merakla beklenirken, köyde muhtarlık koltuğuna oturmak için aday olan Günday Denek, Ali İren, Hidayet Kemçin, Yüksel Denek, Sabahattin Uluman, Serdal Kemçin ve mevcut muhtar Tarkan Kemçin’in köyü yönetmek için yarışacak.

Seçimlere saatler kala köyde muhtarlık seçiminde heyecanlı bir mücadele yaşanacak.

Aydın'da muhtar adaylığı rekabeti kafa karıştırdı

KİMSE BİRLEŞMEYE YANAŞMADI

Mahalle sakinlerinden Turhan Kemçin, “57 seçmen vardı, birisi öldü, 56 kaldı. Aday şu anda 7 muhtar adayı gözüküyor. Artabilir de. Bu sene böyle oldu. Şu an 10 oy alan kazanabilir. Muhtarlar yapacaklarını anlatıyorlar. Kimse birleşmeye yanaşmadı, herkes sonuna kadar gideceğiz diyor” dedi.

Aydın'da muhtar adaylığı rekabeti kafa karıştırdı

''ÇEKİLİN DEDİK, KİMSE ORALI OLMADI''

77 yaşındaki Emine Denek de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getirirken, “7 muhtar adayı var. 56 seçmen var. Neden bu kadar çok bilmiyoruz. Herkes muhtar olmak istiyor. 10 oy alan kazanacak. Çekilen yok, biriniz çekilsin diyoruz, dinleyen yok. Neden bu kadar rekabet oldu bilmiyoruz. Herkes ben adayım diyor. Bir kişi fazla alan muhtar olacak. Hep iki aday olurdu. 3 aday bile nadiren olurdu. Hayırlısı neyse o olsun. Sessiz sedasız bir köy ama günlerimiz maceralı geçiyor. İş, güç bunlar bize yetiyor” dedi.

Aydın'da muhtar adaylığı rekabeti kafa karıştırdı

Aydın'da muhtar adaylığı rekabeti kafa karıştırdı

Aydın'da muhtar adaylığı rekabeti kafa karıştırdı

Aydın'da muhtar adaylığı rekabeti kafa karıştırdı

Aydın'da muhtar adaylığı rekabeti kafa karıştırdı


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