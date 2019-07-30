taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5655
Euro
6.2051
Altın
1427.63
Borsa
102464.81
Gram Altın
255.496

Bir metrekare alanda saat tamiri

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan saatçilik Samsun’da 1 metre karelik dükkanda yaşatılmaya devam ediyor.

İHA | 30.07.2019 - 16:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Saatçilik mesleğinin Samsun’daki son temsilcilerinden olan Ali Candan, Samsun Bedesten Çarşısı’nda bulunan 1 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Bedestendeki faal olan az sayıdaki dükkan da geçimini sürdürmeye çalışan Candan, zamanın durmaması için çaba sarf ediyor.
Bir metrekare alanda saat tamiri

1 METREKARE DÜKKANDA TAMİRCİLİK

Saat tamirciliğine küçük yaşta bir merakla başladığını ve o günden itibaren mesleğinden kopamadığını belirten Ali Candan, "Samsun’da 45 senedir saat tamirciliği yapmaktayım. Rahmetli babam Samsun’a 1940’lı yıllarda geldi. O günden beri Samsun’da saat tamirciliği yapmaktaydı. Biz bu mesleği babamdan öğrendik. İlkokula giderken ilkokuldan çıktığımız yaz döneminde boş vakitlerimizde rahmetli babamın dükkanına gelirdik. Orada bu mesleğe merak saldık. Bu meraktan dolayı da yapmaya başladık. Bir türlü bu meslekten de kopamadık. Bu bizde büyük mesleğidir. Babadan gelen yaklaşık 80 senelik bir meslektir bu. Bizde babamızdan kalan bu mesleği sürdürmekteyiz” dedi.Bir metrekare alanda saat tamiri

"SAAT İHTİYAÇ OLMAKTAN ÇIKTI"

Teknolojinin gelişmesiyle özellikle mekanik saat döneminin bittiğini ifade eden Candan, ”Geçmişte saat ihtiyaçtı. Günümüzde ise ihtiyaç olmaktan çıktı. Bugün günümüzde teknolojiye ve dijitalleşen bir dünyada mekanik saat tamirciliği yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasındadır. Bugün mekanik saatler hem pahalıdır hem de tamiri, bakımı pahalıdır. Pilli saatler hem ekonomik hem rahat. Bir pil değişimiyle kullanabilirsin. Çok nadir saat tamiri gelir bize. Biz genelde pil, kayış gibi ufak tefek işlerle iştigal ediyoruz. Normal sanatımızı icra edecek bir dönemde değiliz” diye konuştu.Bir metrekare alanda saat tamiri

SAAT BULUNMUYOR

Saat tamirciliği için uygun bir çırak yetiştirme ortamı bulunmadığını ifade eden Candan, "Kendime saat tamiri gelmiyor ki çırağa ne saat vereyim ki yaptırayım. Kendim saat tamir edeceğim ki çırağa saat verip tamir ettireyim. Kendin saat tamiri yapamıyorsun ki niye çırak gelsin. Günümüzde ki gençlerde sanata eğilim yok."

Bir metrekare alanda saat tamiri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

106
Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

246
Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

750
Hazal Kaya'dan bikinili hamilelik pozu

Hazal Kaya'dan bikinili hamilelik pozu

91
ABD'deki FETÖ şebekesi

ABD'deki FETÖ şebekesi

121
AYM kararına karşı

AYM kararına karşı "1071" bildirisi

187
Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

195
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir