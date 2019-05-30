Bir Nöro-Roman: Pia Mater

Serkan Karaismailoğlu, bir sinirbilimci ve sinirbilim alanında, beyin cinsiyeti (kadın beyni – erkek beyni) başta olmak üzere pek çok konuda çalışmalarına devam ediyor. 2015’te cinsiyetler arasındaki beyin farklılıklarının neden olduğu ve günlük hayatımıza yansıyan değişik bakış açılarının altında yatan sinirbilimsel nedenleri, herkese hitap eden bir anlatımla yazdığı “Kadın Beyni Erkek Beyni” adını verdiği kitabı yayımlamıştı. 2017’de ise, okurla “Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum” adını verdiği kitabı paylaştı. Şimdi ise, ilk defa romanı deniyor; ama dediği gibi, bu Nöro-Roman! Çünkü başrolde yine bilim var…

(Serkan Karaismailoğu)

PİA MATER

Karaismailoğlu, roman kurgusunun içine ustalıkla yerleştiği bilimsel veriler ışığında anlatıyor kahramanlarını hikâyesini. Macera, bilim, heyecan, her şey bir arada. Yazarın Nöro-Roman olarak tanımladığı romanı için bu tür şöyle açıklanıyor: Sinirbilimsel gerçeklerin, belli bir kurgu ve hayali karakterler eşliğinde okuyucuya sunulduğu bir roman türüdür.

Kitaptan bir pasaj şöyle diyor:

"Adam bir türlü anlamıyordu. Beyin üzerine onlarca kitap ve araştırma okumuştu. Bu konuda kendisini önemli bir şekilde geliştirmişti ama gene de anlayamıyordu. Nasıl olur da bir başka insanı bu kadar net içinde hissedebilirdi ki. Onu gördüğü her an, sahip olduğunu sandığı bütün organlarının aslında ne kadar bağımsız ve başına buyruk olduklarını bir kez daha algılıyordu. Yıllardır beraber yaşadığı kalbi artık başkası için atıyordu, beyni desen çoktan olay yerini terk etmişti. Kendi hücreleri bile dinlemiyordu adamı. Bir insanın hücresi neden bir başkası için kendi vücuduna ihanet ederdi ki... Ama adam bir şeyden çok emindi. Tüm hücrelerinin kendisini terk edeceğini de bilse, onu gördüğü tek bir anı bile dünyada hiçbir şeye değişmezdi."

Pia Mater

Serkan Karaismailoğu

Elma Yay.

S.: 424

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Damla Karakuş

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