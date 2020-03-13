Bir öte gezegende gökten sıvı demir yağdığı ortaya çıktı

Avrupa Astronomik Araştırma Örgütü'nün Çok Büyük Teleskop anlamına gelen VLT teleskobunu kullanan gök bilimciler, Dünya'da 640 yıl ışık yılı uzaklıkta yer alan WASP-76b öte gezegeninde ilginç bir durum keşfetti.

Araştırmalar sonucunda, gün içinde sıcaklığın 2 bin 400 derecenin üzerine çıktığı dev öte gezegen WASP-76b'de gökten sıvı halde demir yağdığı ortaya çıktı.





'DEMİR, YAĞMUR GİBİ YAĞIYOR'

Astrobiyoloji Merkezi'nde görevli Maria Rosa Zapatero Osorio, "Gözlemler, demir buharının WASP-76b'ın gündüz olan tarafında atmosferde bol miktarda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bu demirin bir bölümü gezegenin dönüşü ve atmosferik rüzgarlar nedeniyle gece tarafına geçiyor. Burada çok daha soğuk ortamlara maruz kalan demir, sıvılaşıp yağmur gibi yağıyor." ifadelerini kullandı.

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