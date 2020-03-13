taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2976
Euro
7.0009
Altın
1580.99
Borsa
97450.6
Gram Altın
321.427
Bitcoin
38546.83

Bir öte gezegende gökten sıvı demir yağdığı ortaya çıktı

Öte gezegen WASP-76b'de gökten sıvı demir yağdığı keşfedildi.

AA | 13.03.2020 - 16:22..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Astronomik Araştırma Örgütü'nün Çok Büyük Teleskop anlamına gelen VLT teleskobunu kullanan gök bilimciler, Dünya'da 640 yıl ışık yılı uzaklıkta yer alan WASP-76b öte gezegeninde ilginç bir durum keşfetti.

Araştırmalar sonucunda, gün içinde sıcaklığın 2 bin 400 derecenin üzerine çıktığı dev öte gezegen WASP-76b'de gökten sıvı halde demir yağdığı ortaya çıktı.

ges

'DEMİR, YAĞMUR GİBİ YAĞIYOR'

Astrobiyoloji Merkezi'nde görevli Maria Rosa Zapatero Osorio, "Gözlemler, demir buharının WASP-76b'ın gündüz olan tarafında atmosferde bol miktarda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bu demirin bir bölümü gezegenin dönüşü ve atmosferik rüzgarlar nedeniyle gece tarafına geçiyor. Burada çok daha soğuk ortamlara maruz kalan demir, sıvılaşıp yağmur gibi yağıyor." ifadelerini kullandı.

ss

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bir öte gezegende gökten sıvı demir yağdığı ortaya çıktı

Bir öte gezegende gökten sıvı demir yağdığı ortaya çıktı

Bir öte gezegende gökten sıvı demir yağdığı ortaya çıktı

Bir öte gezegende gökten sıvı demir yağdığı ortaya çıktı

Bir öte gezegende gökten sıvı demir yağdığı ortaya çıktı

Bir öte gezegende gökten sıvı demir yağdığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
iPhone XR, 2019'un en çok satan akıllı telefonu oldu
iPhone XR, piyasaya sürülmesinden bu yana her çeyrekte küresel satış listelerinde zirveye yerleşti ve 2019'un en çok satan akıllı telefonu olmayı başardı.
Mars Express'ten Mars'ın yüzeyini gösteren yeni görüntüler
Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express aracı, Mars'taki Moreux kraterini görüntüledi.
Xiaomi Mi 10 serisi bu ay içinde satışa çıkacak
Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu bu ay içerisinde dünya genelinde satışa sunacak.
5G, 2025 yılında bağlantıların yüzde 20'sini oluşturacak
5G'nin, 2025 yılına kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ikinci korona vakası
Türkiye'de ikinci korona vakası
470
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
92
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
182
Benzinde 51 kuruş indirim kararı
Benzinde 51 kuruş indirim kararı
207
Ece Erken, istifa etti
Ece Erken, istifa etti
178
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
44
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir