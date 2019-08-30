Bir psikiyatrisin kaleminden: Hayatın Anlamı Var Mı

Dünyaya geliş amacımızın nedeni, insan var olduğundan beri çok merak edilen bir muamma. Aslına bakarsanız bu sorunun cevabı, hayat ile ilgili bütün soruların cevabı olacak nitelikte. Kenan Rıfâi’nin de dediği gibi:

“Bilgin sana kıymet, talebin neyse, o'sun sen”

Hayatın anahtarı bu dizede saklı. Yaşam esrarengiz bir hediye insana, öyle boş boş bakıp gitmekle olmaz. Muhakkak Anlam yüklemeli. Bu eşsiz matematik boşuna olmamalı. Hayatın sırrı var oluşu bilinmez gibi gözükür ama bu durum tamamen sizinle ilgili. Ne anlam yüklerseniz, hayatınızın merkezine neyi alırsanız, hayat o dur.

HAYATIN ANLAMI VAR MI?

Yazarın Psikiyatrist olması, bilimle hayatı birleştirmesi ve hatta içine biraz da felsefe katması esere farklı bir boyut kazandırıyor. Kitap, nasıl geniş bir pencereden hayata bakmak gerektiğini düşündürüyor insana. Erol Göka’nın bu eşsiz bakışı, hayatı yeniden anlamlandırmamıza yardımcı oluyor. Hemen her eserinde insan ruhunun derinlerine ışık tutan Erol Göka, kitapta tek bir soruya yöneliyor: Hayatın anlamı var mı?

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Bu sorunun peşinden giderken aslında okuyucuyu da usulca hayatın nasıl anlamlı olacağının güzergâhlarından götürüyor. Her şey dışarıdan göründüğü gibi, konuşulduğu gibi olsaydı, kolay olurdu ama öyle değil… Upuzun bir çocukluk dönemi, oldukça çetrefil bir arzu dünyası, hayalleri, rüyaları, idealleri…

İnsan yaşamını anlamak hayatın en zor bilmecesi…

Değil mi ki, neden yaşadığımızın bilgisine varmaktır hayatın anlamı.”





Hayatın Anlamı Var mı?

Erol Göka

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap