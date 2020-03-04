Bir Rus savaş gemisi daha İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti VİDEO

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve geminin eşlik ettiği geminin geçişi esnasında bir askerin ağır makineli tüfeğin başında bekledi. Mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü.

4 YIL ÖNCE TARTIŞMALARA NEDEN OLAN GEMİ

Boğaz'dan geçiş yapan geminin 4 sene önce Rus askerin omzunda füzeyle geçmesi nedeniyle tartışmalara neden olan savaş gemisi olduğu öğrenildi.