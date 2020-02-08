Bir şairin ayak izleri: Arkhe

Bizler her şeyin ilkini çoğu zaman merak ediyoruz. Dünyanın ilk varoluşu, insanların dünyaya ilk sürgün edilişi, ilk kavgalar ve savaşlar… Attığımız ilk adım nereye varacağımızı gösteriyor. Belki de merakımızın en önemli sebebi bu. “Arkhe”, işte bu adımlardan biri. İnsanın zihninde şimşekler çaktıran, fırtınalar estiren, doğuran, büyüten, öldüren ve dünyaya atılmış en derin çentik… “Arkhe”, insanın ruhunda ne varsa dokunan, gizemli, görünmez sihirli bir el gibi. İlk adım, bir başlangıç, en çok da insanın çıktığı yolun doğru olup olmamasıyla ilgili değil, her şeye rağmen göre göre, yanlış dahi olsa kabullenip yürümek gerektiğini anlatan bir rehber.

(Çağla Özkur)

ARKHE

“Buradan öyle güzel ki dünya

İnsan buradan bakmakla kalsa

Korkuluğa, yolsuzluğa, güler yüzlü ilaçlara

Hiç eli uzanmazdı."

Yaşam tuhaf bir yol, onu anlamak, hakkı ile o yolda yürümek ve bir de o yola şiir yazmak kolay bir iş değil. Çağla Özkur, “Arkhe”, ile endemik çiçeklerle dolu kalbini okuyucusuna açıyor. Derin anlatımıyla her okuyucuya değil, ruhunun gizli bahçelerini keşfetmeye cesareti olanları şiirlerine davet ediyor. Özkur, şiirin ötesine geçip başka bir dünyanın resmini çiziyor. Alegorik unsurlar içeren eser, “Ekinoks”, “Dünyaya ağıt” ve “Arkhe” olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Okurlara özellikle “İçgüdü” şiirini okumalarını öneriyorum. Özkur’un gencecik yaşında attığı bu adımın devamını heyecanla bekliyorum. 8, 9, 15 ve 16 Şubat tarihinde CNR kitap fuarında imza günü olduğunu da hatırlatmadan edemeyeceğim.

“Zor değil, inan ki hiç değil

Yaşamak eksilten, arttıran, eksilten, eksilten

bir serüven o kadar.”

Tanıtım bülteni de şöyle:

“Saçlarım güneye doğru teklifsiz uzuyor

Tüy biçiminde topraklar kaydı bugün

Apartman girişinde endemik çiçekler bitmiş

Gördün mü?”





Arkhe

Çağla Özkur

Zeyrek Yay.

S.: 41

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Sonay karaman

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