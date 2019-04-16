Bir tarih kül oldu: Notre Dame

Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali'nde dün henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yanan sadece Katolik dünyasının bir kilisesi değil, Paris’i Paris yapan, Victor Hugo’ya kitap yazdıran, milyonların kalbinde yer eden eşsiz bir tarih aynı zamanda.

DÜNYA KLASİKLERİNE MAL OLMUŞ BİR ESER

Paris bir sanat silsilesi. Notre Dame da en az Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi kadar şehrin en önemli simgelerinden biri. Seine Nehri’nden şehri izleyen konumuyla ‘Paris’in kalbi’ de derler buraya. Her gelen turistin bir anısı, hatırası vardır Notre Dame’da. Milyonların gezip görmek istediği en değerli yapıların başında gelen eser, kuşkusuz dünya klasiklerine mal olmuş bir değer.

PARİS'İN GÜCÜNÜ VE KÜLTÜRÜNÜ SİMGELİYOR

Notre-Dame Katedrali, 1498 - 1515 yılları arasında hüküm süren Kral VII. Louis'nin emriyle Paris'in siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya göstermek için inşa edilmişti.

Yapı, devasa iç mekânı, ihtişamlı dış cephesi, nefes kesen süslemeleri ve sahip olduğu sanat eserleriyle her yıl 13 milyon insanın görmek için geldiği Paris’in bir anlamda da ciddi bir gelir kaynağı.

Neredeyse 200 yıllık tarihi boyunca nice badireler atlatan yapı, 2 dünya savaşı gördü. 18'inci yüzyılda Fransız Devrimi sırasında pek çok kez hedef alındı. Yağmalandı, parçalandı…

Hiç unutulmaz; Fransa, 24 Ağustos 1944'te Paris'in Alman işgalinden kurtuluşunu, Notre Dame'ın çanlarını çalarak dünyaya ilan etmişti.

Nopolyon burada taç giymiş, De Gaulle’nin cenazesi merasimi burada gerçekleşmişti; Notre Dame’ın çanları, yeri geldi yaşanan trajik olaylar için, yeri geldi unutulmaz tarihi zaferler için 850 yıl boyunca çaldı.

VICTOR HUGO'NUN KEMİKLERİ SIZLIYOR

19'uncu yüzyılda "Notre Dame'ın Kamburu" kitabını yazarak insan eliyle yıkılmaktan kurtardığı Notre Dame Katedrali akıllara ünlü yazar Victor Hugo’yu getirdi.

Ortaçağ'da Paris'in merkezi ve Katoliklerin sembolü olan katedral Victor Hugo ile ölümsüzleşmişti.

Paris şehir planlamacıları, katedralin bakımsızlığından ötürü katedrali yıktırmak isterken, Fransız yazar Victor Hugo, halkın ilgisini çekmek için 1831 yılında Notre Dame'ın Kamburu adlı ünlü romanını yazmıştı. Roman, katedralin kurtarılması için kampanya başlatılmasını sağlayarak katedralin yenilenmesinde de büyük rol oynamıştı.

Victor Hugo'nun yıkılmaktan kurtardığı o eserde dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın

BİR TARİH YANMAYA BAŞLADI: ÇATI VE KULE ÇÖKTÜ

Notre Dame Katedrali Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan yangınla son yılların en büyük darbesiyle sarsıldı.

400'e yakın itfaiye görevlisinin müdahalesine rağmen yangın uzun süre söndürülemedi. Katedral'in çatısı ve kulesi çöktü. Milyonlar ekran başında, Paris halkı sokaklarda bu içler acısı yangını izledi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, François Hollande ve Papa'nın da üzüntüsünü paylaştığı mesajların yanı sıra birçok siyasi yangın bölgesine gitti.

Ülke ve dünya çapında herkesi etkileyen yangın haberleri hızla yayılırken, birçok dergi ve gazete de olayı kapağına taşıdı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürülmüş olsa da, pek çok tarihi eserin zarar gördüğü ve geri dönüştürülemeyeceği bir gerçek.

Notre Dame Katedrali'nde yangın