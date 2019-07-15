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Bir tasarımcı, Apple'ın tüm reklam içeriklerinin arşivini paylaştı

Bir grafik tasarımcı, Apple’ın 1970 yılına kadar olan tanıtım fotoğraflarının ve videolarının yer aldığı inanılmaz bir arşiv oluşturdu.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 12:02..
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Grafik tasarımcı ve pazarlamacı Sam Henri Gold, Apple’ın 1970’lere kadar uzanan bütün reklam görsellerini ve videolarını Google Drive klasörüne toplayarak, herkesin erişimine açtı. Tasarımcı, tam 10 yıl boyunca bu arşiv üzerinde çalıştığını belirterek, çevrimiçi bir müze inşa ettiğini söyledi.

apple

TANITIM VİDEOLARI VE REKLAM GÖRSELLERİ BULUNUYOR

Dev arşiv, Apple'ın yıllar içinde kendini nasıl pazarladığını ve nasıl bir reklam stratejisi izlediğini ayrıntılarıyla birlikte görmenizi sağlıyor. Daha çok televizyon reklamlarının ağırlıkta olduğu arşivde,  aynı zamanda ürün fotoğrafları ve basılı reklamlar da bulunuyor.

Apple'ın iTunes yazılımı, orijinal iPod, iPhone ve iPad'in ilk reklamlarının yanı sıra Steve Jobs ve diğer şirket yöneticilerinin konuşmaların da olduğu Apple arşivine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

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