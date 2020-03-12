taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2291
Euro
7.0395
Altın
1636.41
Borsa
100966.27
Gram Altın
327.891
Bitcoin
46800.01

Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

GIf'lerde veya videolarda arka planı nasıl basitçe kaldırabileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 09:08..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bir fotoğraftan arka planı basitçe silmek için birçok ücretsiz araç bulunuyor. Ancak GIF veya videodan arka planı kaldırmak, zaman zaman karmaşık olabiliyor. Bu içeriğimizde, GIF veya video içeriklerinden nasıl tek adımda arka planı silebileceğinizi anlattık.

Yakın zamanda başlatılan bir çevrimici araç, video ve GIF içeriklerinden kolayca arka planı silmenizi sağlıyor. Tek yapmanız gereken aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, Unscreen aracına gitmek ve arka planı silmek istediğiniz videoyu veya GIF'i siteye yüklemek.

scr

Videoyu yükledikten sonra, aracın arka planı silmesi için biraz beklemeniz gerekiyor. Daha sonra yine size sunulan çeşitli arka planlar sayesinde videonuzu özelleştirebilirsiniz.

Unscreen aracı, genellikle ön planda insan olan videolarda başarılı olabiliyor. Ancak görüntüdeki konu hayvan veya başka bir nesne olduğunda, uygulama arka planı silmekte zorlanabiliyor.

İşte size bir arka plan kaldırma örneği:

Öncesi:

Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

 

Sonrası:

Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

Uygulamanın geliştiricileri, çok yakında yazılımın güncelleneceğini ve arka planı kaldırmada daha iyi sonuçlara ulaşacaklarını söylüyor.

Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılırBir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılırBir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

İlginizi Çekebilir
Dünya ve Ay'daki oksijenin aynı olmadığı ortaya çıktı
Bilim insanlarının yaptığı çalışma, Ay ve Dünya'daki oksijen bileşimlerinin aynı olmadığını ortaya çıkardı.
Myanmar'da 99 milyon yıllık dinozor fosili keşfedildi
Myanmar'da, 99 milyon yıllık kehribarın içinde bilinen en küçük dinozor fosili keşfedildi. Dinozorun, en küçük kanatlı türü olarak anılan arı sinek kuşuna benzer ölçülerde olduğu belirtiliyor.
Instagram'daki koronavirüs temalı filtreler tepki çekiyor
Instagram'da popüler hale gelen koronavirüs filtreleri nedeniyle birçok kullanıcı, duruma tepki gösterdi.
Yerli otomobilin 12 Mart'taki tanıtım toplantısı ertelendi
12 Mart'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenmesi planlanan yerli otomobilin tanıtım etkinliği, ileri bir tarihe alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
336
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
50
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
59
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
50
Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı
6
Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı
29
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir