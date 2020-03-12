Bir videodan arka plan tek adımda nasıl kaldırılır

Bir fotoğraftan arka planı basitçe silmek için birçok ücretsiz araç bulunuyor. Ancak GIF veya videodan arka planı kaldırmak, zaman zaman karmaşık olabiliyor. Bu içeriğimizde, GIF veya video içeriklerinden nasıl tek adımda arka planı silebileceğinizi anlattık.

Yakın zamanda başlatılan bir çevrimici araç, video ve GIF içeriklerinden kolayca arka planı silmenizi sağlıyor. Tek yapmanız gereken aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, Unscreen aracına gitmek ve arka planı silmek istediğiniz videoyu veya GIF'i siteye yüklemek.

Videoyu yükledikten sonra, aracın arka planı silmesi için biraz beklemeniz gerekiyor. Daha sonra yine size sunulan çeşitli arka planlar sayesinde videonuzu özelleştirebilirsiniz.

Unscreen aracı, genellikle ön planda insan olan videolarda başarılı olabiliyor. Ancak görüntüdeki konu hayvan veya başka bir nesne olduğunda, uygulama arka planı silmekte zorlanabiliyor.

İşte size bir arka plan kaldırma örneği:

Öncesi:

Sonrası:

Uygulamanın geliştiricileri, çok yakında yazılımın güncelleneceğini ve arka planı kaldırmada daha iyi sonuçlara ulaşacaklarını söylüyor.