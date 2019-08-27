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Bir yıl önce evlendiği eşini eşarpla öldürdü

Konya'da bir kişi, tartıştığı eşini boş bir arazide boğarak öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.

DHA | 27.08.2019 - 10:24..
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Konya'nın Ereğli ilçesinde eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, dün gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak, öldürdü.

Bir yıl önce evlendiği eşini eşarpla öldürdü

TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polis, Alaaddin Karasu'nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu.

Bir yıl önce evlendiği eşini eşarpla öldürdü

SORGUSU SÜRÜYOR

Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Alaaddin Karasu'nun sorgusu sürüyor.

Bir yıl önce evlendiği eşini eşarpla öldürdü

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