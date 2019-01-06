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Bir yılda 164 bin 173 kişi ad soyad değişikliği yaptı

İçişleri Bakanlığından, geçen yıl vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliğinin yapıldığı bildirildi.

AA | 06.01.2019 - 21:41..
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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2018 faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2 Nisan 2018 tarihinde başlatılan "Üçü bir yerde" uygulaması kapsamında, 1 milyon 519 bin 282 pasaport ve 2 milyon 958 bin 748 sürücü belgesi düzenlendi. 4 milyon 818 bin 808'i geçen yıl 2 Nisan'a kadar olmak üzere toplam 17 milyon 652 bin 503 T.C. kimlik kartı hazırlandı.

Dijital Arşiv Projesi (DAP) kapsamında, 173 milyon 19 bin 340 belge taranarak elektronik ortama aktarıldı.

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliği yapıldı. Ayrıca 22 milyon 107 bin 8 adet nüfus kayıt örneği düzenlendi.

E-devlet sistemi ve ilçe nüfus müdürlüklerinden toplam 17 milyon 712 bin 288 yerleşim yeri belgesi hazırlanarak vatandaşlara teslim edildi, 7 milyon 662 bin 267 adres beyanı tescili yapıldı.

ALT ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMAYA İLGİ

E-devlet sistemi üzerinden 31 milyon 937 bin 261 alt üst soy bilgi sorgusu yapıldı.

İlçe nüfus müdürlüklerince, 91 milyon 674 bin 641 tescil ve diğer işlemler (doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi) gerçekleştirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerince, geçen yıl sonu itibarıyla 56 milyon 660 bin 77 kişiye yönelik 366 milyon 407 bin 511 işlem yapıldı.

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