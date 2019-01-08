Bir yılda 6 kaza gerçekleşen yola bariyer yapıldı

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında bulunan virajda 2018 yılı içerisinde 6 farklı kazada sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucunda araçlar şarampole yuvarlanmıştı.
KAZALAR CAN ALMIŞTI
Son 1 yıl içerisinde yaşanılan 6 farklı kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş 17 kişi ise yaralanmıştı.
TEPKİLER SONUCU BARİYER YAPILDI
Yolu kullanan sürücülerin, köydeki vatandaşların ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının duruma tepki göstermesiyle yola bariyer yapıldı.
VATANDAŞLAR DURUMDAN MEMNUN
Karayolları ekipleri tarafından yola bariyerlerin yapılmasına sevinen vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.