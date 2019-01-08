Bir yılda 6 kaza gerçekleşen yola bariyer yapıldı

Seçmeli ders olarak okutulan Arnavutça ve Boşnakça 6'ıncı sınıf ders kitapları, Edirne'de tamamlandı.

TÜLOMSAŞ araç taşıma vagonu üreterek yerli ve milli çözümlerde bir ilke imza attı.

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İranlı kadınların baskılara tepkisi: Sokakta dans

Kadınlara sosyal alanda birçok yasağın uygulandığı İran'da tepki olarak yeni yeni ortaya çıkan bir akımda kadınlar dans ediyor, o anları kaydedip sosyal medyada paylaşıyor.