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Bir yılda poşet satışından elde edilen gelir

Geçtiğimiz ocak ayı başında devreye giren paralı poşet uygulaması sayesinde 350 milyon lira gelir elde edildi.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 14:07..
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Bir yılda poşet satışından elde edilen gelir

Türkiye, 1 Ocak 2019'dan itibaren marketten aldığı poşetlere 25 kuruş vermeye başladı.

Bu projeyle hedef poşet kullanımını azaltmak ve geri dönüşüme katkı sağlamaktı.

350 MİLYON LİRA KAZANILDI

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ne kadar poşet satıldığını ve ne kadar gelir elde edildiğini sordu.

Verilen yanıtta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın poşet satışlarından 210 milyon lira gelir elde ettiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 kuruşluk poşetlerin 15 kuruşunu alıyor. Geriye kalan 10 kuruş ise poşet üreten şirketlere ve vergi olarak Hazine'ye gidiyor.

Bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar adet poşet satışından toplam 350 milyon lira gelir elde edildi.

Bir yılda poşet satışından elde edilen gelir

SİMİT SARAYI'NIN BORCU 500 MİLYON DOLAR

Öte yandan borçları nedeniyle Ziraat Bankası'nın hisselerini satın almak istediği Simit Sarayı'nın toplam borcu ise 500 milyon dolar.

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