Bir yıldır aranıyordu: 57'nci kez tutuklandı

Bostancı'da, 5 Aralık 2018 tarihinde bir eve girerek hırsızlık yapan 1'i kadın 3 kişi, çıkışta binanın güvenlik görevlisi tarafından fark edildi.
Güvenlikçinin müdahalesi üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, havaya ateş edip kendilerini kovalayanlara silah doğrultarak kaçmaya çalıştı.
ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Çıkan karışıklık sırasında iki erkek kaçarken, olaya müdahale eden polis, kadını gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin polisin bir yıldır aradığı şüpheli Nazife Y., olduğu ortaya çıktı.
EMİNE OYA'NIN DA EVİNİ SOYMUŞTU
Şüphelinin Zeki Müren'in makyözü olarak tanınan ünlülerin makyajcısı Emine Oya Tolga'nın, Beşiktaş'ta bulunan evinde yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi.
Geçtiğimiz aylarda meydana gelen hırsızlık olayında, Emine Oya Tolga'nın evinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 720 dolar çalınmıştı.
14 AYRI EVDE HIRSIZLIK YAPTILAR
Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin, suç ortaklarıyla birlikte 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Bazı olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan Nazife Y. ile suç ortaklarının, binalara girdikten sonra kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri, ardından içerde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenildi.
Yapılan soruşturma sırasında Nazife Y.'nin, Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre daha önce 56 kez gözaltına alındığı tespit edildi.
Her seferinde tutuklanan, ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nazife Y.'nin hırsızlık yapmaya devam ettiği öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.