Bir yıldır aranıyordu: 57'nci kez tutuklandı

İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti

1 Bu da İzlanda spası: Buzullar içinde Mavi Lagün deneyimi Buz gibi bir kış gününde, doğal bir lav alanının havuzunda kaplıca keyfi yapmak için ateş ve buzun muhteşem uyumunu yakala.

2 Geleceğin tiyatrocuları köy okulunda yetişiyor Şanlıurfa'da birleştirilmiş sınıflı okulda tek başına görev yapan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla takdir toplayan öğretmen Aysel Ösüz,çocuklara tiyatro öğretiyor.

3 Öğrenciler MEB'in e- Devlet sistemiyle işlem yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bilişim sistemleri, 1 milyonun üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve veli tarafından kullanılıyor.

4 Erzurum beyaza büründü Gece saatlerinde etkisi artıran kar yağışı sonrası bazı yollar trafiğe kapandı.

5 Türk kültürünün işlemeli sanatı: Baston Bitlis'in Ahlat ilçesinde baston ustası Refa Gökbulak'ın yaptığı; Selçuklu yıldızı, lale ve kilim motifi, ebru, rumi ve tezhipli ürünler, ilgi çekiyor.

6 Rolls Royce’un uçan kadın sembolü Rolls Royce’un, otomobilleri için önemli bir tanıma işareti var; o da uçan kadın sembolü. Markanın en az kendisi kadar özel olan ambleminin hikayesini hiç merak ettiniz mi?