Konya'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Şerife Dönmez, polis ve itfaiye tarafından secdede ölü olarak bulundu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde, B Ligi 2. gurup maçında İsveç'e 1-0 mağlup oldu ve küme düştü. Miller artık C Ligi'nde yer alacak.

Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç yaklaşık 3 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü.

Arjantin Donanması, bir yıldır kayıp olan askeri denizaltının bulunduğunu açıkladı.

Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

Mircea Lucescu, 1-0 kaybedilen İsveç maçının ardından açıklamada her zamanki bahanesini öne sürdü. Lucescu "Oyuncularım kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama geldi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.