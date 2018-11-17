taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

Arjantin Donanması, bir yıldır kayıp olan askeri denizaltının bulunduğunu açıkladı.

İHA | 17.11.2018 - 22:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

Arjantinli yetkililer, 15 Kasım 2017’de Güney Atlantik Okyanusu’nda 44 kişilik mürettebatıyla seyir halindeyken kaybolan ARA San Juan adlı askeri denizaltının 800 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.

Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

UZMAN ŞİRKET ARAMIŞTI

Arjantin Donanmasının araştırmaları sonucu denizaltı bulamayınca geçtiğimiz ağustos ayında, deniz yatağını araştırabilen ve haritalayabilen uzman şirket Ocean Infinity firması devreye girmişti.

Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

BİR HAFTALIK OKSİJEN STOKLARI VARDI

Ocean Infinity firmasının araştırmaları sonucunda askeri denizaltının yerinin tespit edildiği açıklandı. Bir haftalık oksijen stoku bulunan denizaltındaki 44 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

600
'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme

'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme

154
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

147
İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

68
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

53
Ahmet Davutoğlu TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

Ahmet Davutoğlu TÜYAP'ta kitaplarını imzaladı

83
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM