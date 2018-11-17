Bir yıldır kayıp olan Arjantin askeri denizaltısı bulundu

Arjantinli yetkililer, 15 Kasım 2017’de Güney Atlantik Okyanusu’nda 44 kişilik mürettebatıyla seyir halindeyken kaybolan ARA San Juan adlı askeri denizaltının 800 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.
UZMAN ŞİRKET ARAMIŞTI
Arjantin Donanmasının araştırmaları sonucu denizaltı bulamayınca geçtiğimiz ağustos ayında, deniz yatağını araştırabilen ve haritalayabilen uzman şirket Ocean Infinity firması devreye girmişti.
BİR HAFTALIK OKSİJEN STOKLARI VARDI
Ocean Infinity firmasının araştırmaları sonucunda askeri denizaltının yerinin tespit edildiği açıklandı. Bir haftalık oksijen stoku bulunan denizaltındaki 44 kişi hayatını kaybetmişti.