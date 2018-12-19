Bir yıllık evli çifti ölüm ayırdı

Konya'da meydana gelen olayda 2017 yılının Ekim ayında evlenen Cennet Koçak ve Deniz Koçak çifti, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra kızları Eşenur ile birlikte uyudu.

Kendilerinden haber alamayan ve eve gelen yakınları, Koçak çiftini baygın halde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Koçak ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği Cennet Koçak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz Koçak ve kızı Eşenur Koçak ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Deniz Koçak, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.