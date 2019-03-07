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Bir yolcudan uçak düşsün duası

Pakistan’da bindiği uçağın kaza yapması için dua etmeye başlayan bir yolcunun, görevliler tarafından hava aracından indirildiği bildirildi.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 23:45..
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Geo TV kanalının haberine göre, İslamabad-Dubai seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağa binen bir yolcu, yerine geçtikten sonra aracın düşmesi için dua etmeye başladı. Geo TV'ye konuşan İslamabad Uluslararası Havalimanı yetkilileri, adı Halil olduğu öğrenilen yolcunun, Dubai üzerinden Avustralya'ya uçmak için İslamabad-Dubai seferini yapacak olan uçağa bindiğini ancak yerine oturduktan kısa bir süre sonra aracın kaza geçirmesi için dua etmeye başladığını belirtti.

YOLCULAR ŞİKAYET ETTİ

Diğer yolcuların ve uçak personelinin bu davranıştan rahatsız olması üzerine pilot, havalimanının güvenlik servisiyle irtibata geçti ve yolcu uçaktan indirildi.

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