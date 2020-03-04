Bir YouTuber, dünyanın en güçlü trambolinini yapıp araba fırlattı

Eski bir NASA mühendisi ve Mark Rober isimli bir YouTuber, oldukça güçlü malzemeler kullanarak büyük boy trambolin inşa etti.

Üzerine çeşitli malzemeler atarak trambolinin dayanıklılığını test eden YouTuber, en sonunda ise metrelerce yükseklikten tramboline bir tekne ve araba fırlattı.

Trambolinde top gibi sekmeye başlayan araba, daha sonra dışarıya doğru fırladı. Trambolinde ise herhangi bir zarar oluşmadı.

Bununla da yetinmeyen Mark Rober, tramboline bir de tekne fırlattı. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu eğlenceli görüntülerle başbaşa bırakalım.