Bir zamanlar yazılımcı kadınlar sektörün en iyileriydi

Yazılım ve programlama dünyasının ilk yıllarında, kadınlar da en az erkekler kadar sektörün içindeydi. Hatta kod yazmanın öncüsü bir kadındı. Kod yazım dünyasında kadın erkek sayısında eşitliğin olduğu bu dönemler, ilerleyen süreçte bozuldu ve programlamacılık erkeklerin domine ettiği bir sektöre dönüştü. Kadın yazılımcıların azalmasına neden olan sırlarla dolu bir süreç var. Bu arada Hindistan, %40 oranla dünyanın en fazla kadın yazılımcılarının olduğu ülke.

Dünyanın bilgisayarla tanıştığı dönemlerde yazılımcılık, geleceğin mesleği olarak görülüyordu. Bu durumun hala değişmediğini söylemek sürpriz olmaz. Yazılımcılık, hala gelecek vaadeden meslekler arasında zirvedeki yerini koruyor.

İLK YAZILIMCI KADIN 1959 YILINDA

1959 yılında mezun olan Mary Allen Wilkes, ilk yazılımcı kadınlardan biriydi. Aslında avukat olmak isteyen ama o dönemde avukat olduğunda dahi yeterli saygıyı göremeyeceğini ve istediği kariyere sahip olmayacağını düşünün Mary Allen, hukuk mezuniyetine rağmen yazılımcılığı seçmişti. İş başvurusu yaptığında da anında işe kabul edildi. Zira o dönemde yazılım konusunda tecrübeli bir çalışan bulmak söz konusu değildi.

KODLAR DEFTERLERE YAZILIYORDU

Wilkes’ın yazdığı ilk kodu IBM 704’e taşımak dahi oldukça zorlu bir süreçti. Klavye ve ekranın olmadığı bir dönemde kod yazmak ya da o kodu bilgisayara taşımak hiç kolay değildi. Kod yazma işlemini A4 kağıda yazarak tamamlayan Wilkes, kolilerce kağıt dolusu kodu bilgisayara aktarmıştı. O dönemin bilgisayarlarının 4000 kelime kapasitesi olduğunu göz önünde bulundurursak, tek bir kodu bile ziyan etmek istemeyen programcıların ne zor süreçten geçtiğini tahmin edebiliriz.

Bu zorlu sürecin üzerinden başarıyla gelen kadın programcılar, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte sektörü domine etmeye başladı. Hatta 1960 yılında Amerika’daki yazılımcıların yarısına yakını kadın programlamacılardan oluşuyordu.

EVİNE BİLGİSAYAR GÖTÜREN İLK KİŞİ BİR KADIN

Dünya üzerinde evine bilgisayar götüren ilk kişi Wilkes olmuştu. LINC işletim sisteminin yazılımı için başka bir şehre taşınması istenen Wilkes, bu fikre sıcak bakmayınca bilgisayarı kendisine gönderdiler. Böylelikle dünya üzerinde evinde bilgisayar kullanan ilk kişi, avukat ve programlamacı bir kadın olmuş oldu.

İLK KOD YAZARI DA KADINDI

Kod yazarı diyebileceğimiz ilk kişi, 200 yıl önce yaşayan, Lady Ada Lovelace adında bir matematikçiydi. 1833 yılında Charles Babbage’in yaptığı analitik motorun çalışma algoritmasını hazırlayan matematikçi Lovelace, kod yazımı konusunda tarihteki ilk çalışmaya yapan kişi.

ÖNCÜSÜ ÖLÜNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Babbage’ın hayal ettiği bilgisayar tasarımını tamamlayamamış olması ve Lovelace’ın erken yaşta hayatını kaybetmesi, dijital tarihin değişiminde rol oynayan önemli değişkenlerden biri.

1984’TEN İTİBAREN BU DURUM DEĞİŞMEYE BAŞLADI

83-84 akademik yılında bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olan öğrencilerin %37’si kadındı. Günümüzde bu rakam %17’lere kadar düştü tabii. Bunun sebepleri arasında ebeveynlerin bilgisayarları genellikle erkek çocuklarına hediye alması ya da eve alınan bilgisayarın erkek çocukların odasında bulunması gibi basit sebepleri dahi mevcut.

HOLLYWOOD ÇEKTİĞİ FİLMLERLE BUNA ÖNCÜLÜK ETTİ

Yazılımcı ve programlamacı kadınların sektördeki etkinliğini kaybetmesinin altında bir sürü sebep var. ‘Revenge of Nerds’, ’Tron’, ‘WarGames’ gibi meşhur filmlerle kod yazmanın erkek işi olduğunu akıllara kazıyan Hollywood yapımları da bu negatif değişime öncülük etti.

HİNDİSTAN’DA KADIN YAZILIMCILAR %40'LA BİRİNCİ

Kadınların kod yazma dünyasında yeterince etkin olmamasının sebebini biyolojik nedenlere bağlayanların aksine, Hindistan gibi ülkelerde hala kadın yazılımcı oranı %40 seviyelerinde.