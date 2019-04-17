Birbirini bıçaklayan eski eşlere hapis cezası

Kayseri'de 30 Eylül'de meydana gelen olayda Murat Avcı, konuşmak için evine gittiği eski eşi Esin Çetiner ile tartıştı. İddiaya göre Avcı, eski eşini önce yumrukladı ardından da yanında getirdiği bıçakla yaraladı. Murat Avcı da Esin Çetiner’in salladığı bıçakla, bacağından yaralandı. Soruşturma sonunda eski çift hakkında dava açıldı.

Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, tutuklu sanık Murat Avcı ile tutuksuz sanık Esin Çetiner ve avukatları hazır bulundu.

KADINA 6 AY EŞİNE 4 YIL 6 AY

Son savunmasını yapan tutuklu sanık Murat Avcı, "Eski eşimden ayrıldım ve bir başkasıyla evlendim. Bu olayı bilerek ya da kasten yapmadım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Esin Çetiner de "Eski eşim beni lekelememek için söylemiyor. Ancak başkasıyla görüştüğüm için hırs yaptı. Boşandık, o başkasıyla evlendi, ben de başkasıyla görüşüyorum. Aynı mahallede oturduğumuz için zaman zaman görüşüyorduk. O gün beni kıskandığı için böyle bir olay yaşandı." diye konuştu.

Mahkeme, Murat Avcı'yı 'kasten yaralamak' ve 'taşınması yasak bıçak bulundurmak' suçlarından 4 yıl 6 ay hapis ile 500 TL para cezasına çarptırdı. Avcı'nın tutuklu halinin devamına karar veren mahkeme Esin Çetiner'e de 'yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası verdi.