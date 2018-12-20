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Birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladılar

Gaziantep’e giderek, aynı kadınla ayrı ayrı nişan yapan iki kişi, birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladı.

İHA | 20.12.2018 - 11:18..
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Malatya’da aynı köyde ikamet eden C.G. ve A.Ö., evlenmek için birer hafta arayla Gaziantep’e gelerek, Ö.G. ile nişan yaptı.

BİRBİRLERİNE DAVETİYE VERDİLER

Kız tarafı ile düğün merasimi tarihini kararlaştırarak, tekrar Malatya’ya dönen erkek tarafları, düğün günü yaklaştığında, birbirlerine düğün davetiyesi vermeleri sonucu evlenecekleri kızın aynı kişi olduğunu ve dolandırıldıklarını anladı.

Birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladılar

POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

Mağdur aileler, hemen Gaziantep’e gelerek polise şikayetçi oldu. Gelen ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri, olayın şüphelisi olan şahısların, her iki erkeğe ve ailelerine aynı kızı gösterdiklerini tespit etti.

BİRİNDEN 50 BİN, DİĞERİNDEN 85 BİN LİRA ALDI

Ekipler, sanıkların erkek taraflarından süt parası, başlık parası ve evlenecek olan kıza, kuyumculardan ziynet eşyası aldırmak suretiyle C.G.’yi toplam 50 bin TL, A.Ö.’yü ise 85 bin TL olmak üzere, her iki tarafı 135 bin TL dolandırdığını belirledi.

TUTUKLANDILAR

Ekipler, daha sonra olaya karışan M.Y., H.P. ve Ö.G.’yi gözaltına aldı.
Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve Ö.G. tutuklandı.

Şüpheli H.P. ise 2 gün önce bebeğini dünyaya getirdiğinden, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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