Birce Akalay İstanbul'u terk etti

Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde de rol alan son olarak da Ağlama Anne dizisiyle ekranda boy gösteren oyuncu Birce Akalay, daha sezon açılmadan kendini Bodrum'a attı.

İstenilen reytingleri alamaması nedeniyle erken final yapan dizilerde rol alan oyuncu, İstanbul'u terk etti.

"ARTIK DÖNMÜYORUM"

Bodrum Gümüşlük'te olan Akalay, Instagram hesabından denize girerken çekilen görüntülerini "Ben artık dönmüyorum. Şehir sizin olsun diyebiliyor muyum?" diyerek paylaştı.

Akalay, "Bahar temizliği" diyerek deniz girdiği sırada çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyada yayınladı.

SENENİN YARISI BODRUM'DA GEÇECEK

34 yaşındaki oyuncunun yılın büyük bölümünü Bodrum'da geçireceği belirtildi.

Meslektaşı Sarp Levendoğlu ile 2017'de boşanan Akalay, Murat Ünalmış ve Can Tunalı ile de birliktelik yaşamıştı.