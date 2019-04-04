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Birce Akalay İstanbul'u terk etti

Son dönemde oynadığı dizileri tutmayan oyuncu Birce Akalay, İstanbul'u terk etti. Bodrum'a giden oyuncu, "Ben artık dönmüyorum. Şehir sizin olsun diyebiliyor muyum?" dedi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 11:50..
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Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde de rol alan son olarak da Ağlama Anne dizisiyle ekranda boy gösteren oyuncu Birce Akalay, daha sezon açılmadan kendini Bodrum'a attı.

İstenilen reytingleri alamaması nedeniyle erken final yapan dizilerde rol alan oyuncu, İstanbul'u terk etti.

Birce Akalay İstanbul'u terk etti

"ARTIK DÖNMÜYORUM"

Bodrum Gümüşlük'te olan Akalay, Instagram hesabından denize girerken çekilen görüntülerini "Ben artık dönmüyorum. Şehir sizin olsun diyebiliyor muyum?" diyerek paylaştı.

Akalay, "Bahar temizliği" diyerek deniz girdiği sırada çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyada yayınladı.

Birce Akalay İstanbul'u terk etti

SENENİN YARISI BODRUM'DA GEÇECEK

34 yaşındaki oyuncunun yılın büyük bölümünü Bodrum'da geçireceği belirtildi.

Meslektaşı Sarp Levendoğlu ile 2017'de boşanan Akalay, Murat Ünalmış ve Can Tunalı ile de birliktelik yaşamıştı.

Birce Akalay İstanbul'u terk etti

Birce Akalay İstanbul'u terk etti

Birce Akalay İstanbul'u terk etti

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