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Birce Akalay’dan İzlanda - Türkiye maçı analizi

Ünlü oyuncu Birce Akalay, İzlanda - Türkiye maçıyla ilgili bir tespitte bulundu.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 15:18..
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Milli takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaştı. Türkiye, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

Birce Akalay’dan İzlanda - Türkiye maçı analizi

MAÇ 2 - 1 BİTTİ

İzlanda, 21. dakikada Sigurdsson'un golüyle öne geçti. 32. dakikada İzlanda, Ragnar Sigurdsson ile farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada Dorukhan Toköz attı, A Milli Takım farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İZLANDALI VE TÜRK FUTBOLCULARIN İSİMLERİ PAYLAŞTI

Neredeyse Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği maçı güzel oyuncu Birce Akalay da izledi.

Akalay, sosyal medya hesabından dünkü maçla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte oyuncunun İzlanda - Türkiye maçı tespiti: “Dün akşamki maçtan hafızamıza mıh gibi çakılan sesler bütünü!”

Birce Akalay’dan İzlanda - Türkiye maçı analizi

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