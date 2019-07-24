Birçok firma iki yıl içinde 5G’ye geçmeyi planlıyor

5G teknolojisi için dünya genelinde çalışmalar devam ediyor. Birçok ülke bu teknoloji için alt yapı çalışmalarına devam ederken, akıllı telefon üreticileri de kendi 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor.

Üreticiler de 5G teknolojisine yönelmeye başladı. Bunun nedenlerinin başında yüksek veri hızı geliyor ve 5G teknolojisi özel lisanslarla kontrol edilebiliyor.

Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün son araştırmasında, önümüzdeki beş yılda hangi teknolojinin dijital dönüşüm için daha fazla işe yarayacağı sorusuna sanayi şirketlerinin yüzde 75’i 5G cevabını verirken, şirketlerin 5G için güvenliğin artırılmasını bekledikleri belirtildi.

ŞİRKETLER İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL ÇOK ÖNEMLİ

Araştırma aynı zamanda şirketlerin üçte birinin kendi 5G lisansına başvurmayı planladıklarını belirtirken, şirketlerin yüzde 65’i 5G’yi önümüzdeki iki yıl içinde uygulamaya sokmayı planlıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, İtalya’daki şirketlerin yüzde 35’i, Fransa’da yüzde 30 ve Kanada’daki şirketlerin yüzde 27’si 5G’yi önümüzdeki bir yıl içinde uygulamayı sunmayı isterken, Birleşik Krallık ve İtalya’daki şirketlerin yüzde 75’i, İspanya’daki şirketlerin yüzde 69’u, ABD ve Norveç’teki şirketlerin yüzde 68’i ilk iki sene içerisinde uygulayabileceklerini belirtiyor.

5G teknolojisi önümüzdeki yıl bazı ülkelerde tanıtılmaya başlanacak. 5G şu an kullanılan teknolojiden 20 kat daha hızlı ve bu da akıllı telefonlarda her şeyi daha hızlı yapabilmemizi sağlayacak.

Yüksek frekans bandları sahyesinde daha fazla kapasiteye sahip bu teknoloji, kısa dalgalar sebebiyle daha düşük bir alana yayılabiliyor.

Hız konusundaki belirsizliklere rağmen, üreticilerin 5G bağlantısına daha fazla para ödemeye uzun zamandır hazır olduğu belirtildi.

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