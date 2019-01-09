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Birçok ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 11:27..
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Birçok ilde eğitime kar engeli

Soğuk hava, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bugün 43 ilde eğitime ara verildi.

OKULLAR TATİL

Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sebebiyle Niğde, Muş, Sivas, Tokat, Bitlis, Düzce, Karaman, Erzurum, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Kars, Kırşehir, Niğde, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Konya, Bingöl, Elazığ, Ardahan, Erzincan ve Amasya'da il genelinde okullar bugün tatil edildi.

Birçok ilde eğitime kar engeli

SAMSUN

Samsun'un Havza, Alaçam ve Vezirköprü, Çorum'un Dodurga, İskilip, Uğurludağ, Bayat, Alaca‬, ‪Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy, Boğazkale, Oğuzlar ve Laçin, Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Birçok ilde eğitime kar engeli

KOCAELİ - SAKARYA

Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde, Sakarya'da ise Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki taşımalı okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Birçok ilde eğitime kar engeli

GİRESUN

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Şebinkarahisar, Çanakçı ilçelerinin tümünde, merkez ilçe, Alucra, Yağlıdere, Güce, Espiye ilçeleri ile Bulancak ilçesinde ise köy okulları tatil edildi.

HAKKARİ - MALATYA

Hakkari'nin merkez ve Yüksekova, Çanakkale'nin Yenice, Bolu'nun Gerede, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge, Van'ın Çatak, Başkale, Bahçesaray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba, Kırıkkale'nin Delice ve Çelebi, Tunceli'nin Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerinde, Adıyaman'ın Gerger ilçesi ile bazı yerleşim yerlerinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Birçok ilde eğitime kar engeli

ÇANKIRI

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tüm okullar, Orta ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında, Altınordu ilçesinde ise bazı okullarda eğitime ara verildi.

Birçok ilde eğitime kar engeli

ZONGULDAK

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Devrek, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

AĞRI - ISPARTA

Isparta ve Ağrı'da ise il merkezleri ve bağlı köylerde eğitime ara verildi.

Birçok ilde eğitime kar engeli

KAHRAMANMARAŞ

Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da şiddetini artıran kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava dolayısıyla, 9 Ocak'ta (bugün) eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Birçok ilde eğitime kar engeli

Birçok ilde eğitime kar engeli

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