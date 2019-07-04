Birçok teknoloji firması üretimlerini Çin dışına çıkarmak istiyor

Yeni gelen bilgilere göre aralarında Dell ve HP'nin de bulunduğu birçok Amerikan teknoloji şirketi, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle üretimlerini Çin dışına çıkarmayı değerlendiriyor.

Bilgisayar üreticileri HP ve Dell'in üretimin yüzde 30'unu Çin dışına çıkaracağı belirtilirken, Microsoft, Sony, Google, Amazon ve Nintendo gibi şirketlerin de bu konuyu değerlendireceği konuşuluyor.

TRUMP YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine yeniden başlatmak için anlaşma sağlamıştı. Öte yandan, Apple'ın da üretimin bir bölümünü Çin dışına taşıyacağı yönünde haberler çıkmıştı.

ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin, gelecek hafta başlaması bekleniyor. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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