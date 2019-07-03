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Bireysel döviz alımında vergi artacak

Binde 1 olan Banka Sigorta Muamele Verisi, binde 2'ye çıkarılacak.

REUTERS | 03.07.2019 - 12:35..
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Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, çalışmanın tamamlandığını, içinde ihtiyat akçesi de olan teklife eklenerek TBMM’ye sevk edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Buna göre bireysel döviz alımlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV), binde 1'den binde 2'ye çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI'NA ORANI ARTIRMA YETKİSİ

Reuters'e konuşan kaynak, “Döviz işlemlerinde BSMV’nin binde 1’den binde 2’ye çıkarılmasına dair bir karar var ve bu düzenleme, yaz tatiline girecek TBMM kapanmadan gönderilecek teklifte yer alacak. Bu yönde bir karar var. Cumhurbaşkanı’na bu oranı artırma yetkisi de düzenlemede yer alacak.” dedi.

BSMV NEDİR

BSMV‘nin açılımı, Banka Sigorta Muamele Vergisi’dir. Eğer kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız, banka sizden BSMV adı altında ücret almaktadır. Ve ödemeleriniz süresince her ay BSMV yansıtılır.

Merkez Bankası talimatları doğrultusunda, kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür.

Bireysel döviz alımında vergi artacak

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