Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 16 yıllık evli Özge ile Rıza Demir'in aşkı her geçen gün artarak devam ediyor.

1.30 santimetre boyundaki 39 yaşındaki Özge ile doğuştan görme engelli Rıza Demir'in aşkı görenleri kıskandırıyor. Engelleri bir bir aşan çiftten Rıza Demir, karısının boy farkını kapatırken, Özge ise kocasına göz oluyor.

İLK ÖNCE AİLELERİ SORUN ÇIKARDI

2000 yılında Özge Karakuş, seyyar satıcılık yapan Rıza Demir'i görerek aşık oldu. Sonra birbirleri ile konuşan çift, aralarındaki engelleri sorun etmeden, telefonla konuşmaya devam etti. Evlenmeye karar veren Özge ve Rıza'ya, bu kez aileleri karşı çıktı. İkisi de engelli olduğu için evliliği onaylamayan aile, çocuklarının birbirlerine olan sevdası ve mahallelinin çabaları ikna edildi. 30 Temmuz 2003 yılında muradına eren çift, köy düğünü ile dünya evine girdi.

"ALLAH MUTLULUĞUMUZU BOZMASIN"

Evlendikten sonra mutlu bir yaşam sürmeye başlayan çift, çocuk sahibi de oldu. Eşini çok sevdiğini belirten Rıza Demir, "16 yıldır evliyim. İstediğim her şey oldu. Çok güzel bir evliliğimiz var. Allah mutluluğumuzu bozmasın." dedi.

Biri kısa boylu, diğeri görme engelli çiftin mutluluğu İZLE

"ŞU ANKİ HALİMDEN MEMNUNUM"

Boyunun kısa olmasını dert etmediğini belirten Özge Demir, "Eşim görme engelli ve benim boyum kısa ama hiçbiri bizim için dert değil. Diğer insanlar gibi uzun veya kısa olmuşum, sorun etmiyorum. Ben şu anki halimden çok memnunum. Sağlımız yerinde ve mutluyuz. Bu bize yeter. Bir oğlumuz da var. Eşim çok anlayışlı." şeklinde konuştu.

"KALDIRIMLAR ENGEL DOLU"

Engelliler konusunda toplumun çok duyarlı olmadığını belirten Özge Demir, "Toplumuz duyarlı değil. Kaldırımlar engel dolu, yürüyecek bir alan yok. Lütfen bu insanların yerine kendinizi koyun, ne kadar zorluk yaşıyorlar, düşünün. Herkes ona göre hareket etsin." diye konuştu.