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Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı

Arkadaşı ile alkol alırken bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

DHA | 24.07.2019 - 05:07..
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Konya'da dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir arazide cinayet meydana geldi.

İddiaya göre Kudret Çelik, arkadaşları Ali K. ve Sedat D. ile birlikte alkol almaya başladı. Çelik ile Ali K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali K., Çelik'i bıçakla saldırıp bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan Çelik, Ali K. ve Sedat D. tarafından otomobille Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aşırı kan kaybeden ve hayati tehlikesi bulunan Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Çelik, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 
Olayın ardından gözaltına alınan Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karıştığı ileri sürülen Sedat D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı

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