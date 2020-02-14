Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Kumlu Sokak’ta bulunan apartmandaki bir dairede alkol alan 7 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KARNINDAN BIÇAKLADILAR

Evin içerisinde çıkan tartışmada önce kimliği belirsiz kişiler, Ufuk Zeren’i darbetti. Daha sonra dışarı çıkan şahıslar, sokakta Kaan Avcı’yı (32) da karnından bıçaklayarak kaçtı.

KAÇAN SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı Kaan Avcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.