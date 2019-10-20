taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Birlikte çay içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bir şahıs, birlikte çay içerken tartıştığı arkadaşı tarafından bıçalanarak ağır yaralandı.

DHA | 20.10.2019 - 20:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da saat 18.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Belediye Caddesinde bulunan bir kahvede bıçaklanma meydana geldi.

S.E. ile İ.S., birlikte oturdukları kahvede çay içtikleri sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., yanında bulunan bıçak ile İ.S.'ye saldırdı. Çevresindekilerin ümdahalesine rağmen İ.S. karnından bıçaklanarak yere yığılırken, S.E., ise olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İ.S., ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldıırldı. İ.S.'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli S.E.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.

Birlikte çay içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

Birlikte çay içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

359
Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

241
Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

858
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

49
Malatyalılar ile Adıyamanlılar arasında sınır kavgası

Malatyalılar ile Adıyamanlılar arasında sınır kavgası

254
İsrail medyası boşa çıkan Kürdistan hayallerine ağlıyor

İsrail medyası boşa çıkan Kürdistan hayallerine ağlıyor

184
Türkiye, Kobani ve Münbiç'in boşaltılmasını isteyecek

Türkiye, Kobani ve Münbiç'in boşaltılmasını isteyecek

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir