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Birlikte yaşadığı 10 çocuk annesi kadını döverek öldürdü

Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı 10 çocuk annesi kadını döverek öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

AA | 10.04.2019 - 04:06..
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Çavdarlı köyünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Ramazan Demir (30) ile Mukadder Nogay (40) dün akşam bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

TALİHSİZ KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Demir, birlikte yaşadığı Mukadder Nogay’ı sopayla darp etti. Sabah saatlerinde Nogay’ı yatakta hareketsiz halde bulan Demir'in ihbarı üzerine eve gelen 112 Asil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Mukadder Nogay’ın başında, kolunda ve vücudunun değişik yerlerinde darp izleri saptandı.

10 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI

En küçüğü 6 aylık olan 10 çocuğu bulunduğu öğrenilen Nogay’ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Demir ise jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Demir, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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