Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Suriyeli bir genç darbedildi.

SURİYELİ GENÇ DARBEDİLDİ

Çay ocağında çalışan Suriyeli Yusuf Hacali'nin, iddiaya göre kaldırıma park edilen bisikleti düşürmesi üzerine tartışma çıktı.

Bisiklet sahibi ile birlikte 4 kişi Suriyeliyi darp etmeye başladı. Saldırı sırasında düşen ve kafasını vuran, çeşitli yerlerine de sopayla vurulan Yusuf Hacali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gencin darbedildiği o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi VİDEO

