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Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali, 4 kişi tarafından darbedildi.

DHA | 23.06.2019 - 01:19..
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Suriyeli bir genç darbedildi.

SURİYELİ GENÇ DARBEDİLDİ

Çay ocağında çalışan Suriyeli Yusuf Hacali'nin, iddiaya göre kaldırıma park edilen bisikleti düşürmesi üzerine tartışma çıktı.Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Bisiklet sahibi ile birlikte 4 kişi Suriyeliyi darp etmeye başladı. Saldırı sırasında düşen ve kafasını vuran, çeşitli yerlerine de sopayla vurulan Yusuf Hacali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Gencin darbedildiği o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi VİDEO

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

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