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Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Polisin düzenlediği operasyonla, farklı apartmanlardan toplam 20 bisiklet çalan T.C.D. gözaltına alındı.

DHA | 11.03.2019 - 21:41..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde artan bisiklet hırsızlığı ihbarları nedeniyle çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, Ankara'nın farklı ilçelerinden toplam 20 bisiklet çalan şüphelinin T.C.D. olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonla T.C.D.'yi gözaltına aldı.

BİSİKLET HIRSIZI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin girdiği apartmanların kapılarını tornavida ile açtığı ve çaldığı bisikletlere binerek uzaklaştığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

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