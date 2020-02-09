Bisiklete vurmamak için otobüs durağına çarptı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Şirinevler Mahallesi Yunusemre Bulvarı'nda Şükrü U. idaresindeki otomobil sürücüsü kavşağa girdiği sırada karşısına bir bisikletli çıktı.

Karşısına çıkan bisikletli İrfan G.’ye çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak otobüs durağına ve bir evin istinat duvarına çarptı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle evin bahçe istinat duvarı devrilirken durakta araç bekleyen Dilek Eroğan ve bisiklet sürücüsü İrfan G. yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Sandıklı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.