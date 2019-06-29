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Bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu öldü

Hatay'da bisikletinin freninin tutmaması sonucu duvara çarpan kız çocuğu, hayatını kaybetti.

DHA | 29.06.2019 - 15:42..
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Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde Senem Altunsoy (15) ekmek almak için evinden çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bisikletinin frenini tutmayınca, Altunsoy duramayarak bir evin duvarına çarparak ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılıp, Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılan Altunsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu öldü

Altunsoy'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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