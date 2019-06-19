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Bisikletiyle gezen sporcuya kamyon çarptı

Aydın'da bisikletiyle gezintiye çıkan bir triatlon sporcusuna kamyon çarpması sonucu hayatını kaybederken, sürücü de gözaltına alındı.

İHA | 19.06.2019 - 08:43..
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Kuşadası'nda bisikletiyle gezintiye çıkan triatlon sporcusu 58 yaşındaki Cumhur Okan'a, Murat G. yönetimindeki 09 JY 168 plakalı bir kamyon çarptı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaza sonucu bisikletinden düşüp yol kenarındaki kanala düşen Okan, 112 Acil servis ekipleri tarafından ambülansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Cumhur Okan’ın bisiklet sporuyla yakından ilgilendiği ve birçok triatlon yarışmasına katıldığı öğrenildi.

Bisikletiyle gezen sporcuya kamyon çarptı

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat G. gözaltına alındı.Bisikletiyle gezen sporcuya kamyon çarptı

Bisikletiyle gezen sporcuya kamyon çarptı

Bisikletiyle gezen sporcuya kamyon çarptı

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