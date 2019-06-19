Bisikletiyle gezen sporcuya kamyon çarptı

Kuşadası'nda bisikletiyle gezintiye çıkan triatlon sporcusu 58 yaşındaki Cumhur Okan'a, Murat G. yönetimindeki 09 JY 168 plakalı bir kamyon çarptı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaza sonucu bisikletinden düşüp yol kenarındaki kanala düşen Okan, 112 Acil servis ekipleri tarafından ambülansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Cumhur Okan’ın bisiklet sporuyla yakından ilgilendiği ve birçok triatlon yarışmasına katıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat G. gözaltına alındı.