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Bisikletiyle karşıya geçmeye çalıştı, kamyon çarptı

Ankara'da 12 yaşındaki çocuk, bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirip, ağladı.

DHA | 28.06.2019 - 17:56..
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Mikail Y. (50) yönetimindeki Mamak Belediyesi'ne ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Burhan Erayhan'a çarptı.

Bisikletiyle karşıya geçmeye çalıştı, kamyon çarptı

HAYATINI KAYBETTİ

Erayhan, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Burhan Erayhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bisikletiyle karşıya geçmeye çalıştı, kamyon çarptı

ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevre güvenliği alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen çocuğun annesi ve babası, sinir krizi geçirdi. Aileyi, sağlık ve polis güçlükle sakinleştirdi.

Bisikletiyle karşıya geçmeye çalıştı, kamyon çarptı

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kamyon şoförü Mikail Y. de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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