Bisikletiyle karşıya geçmeye çalıştı, kamyon çarptı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Mikail Y. (50) yönetimindeki Mamak Belediyesi'ne ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Burhan Erayhan'a çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Erayhan, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Burhan Erayhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çevre güvenliği alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen çocuğun annesi ve babası, sinir krizi geçirdi. Aileyi, sağlık ve polis güçlükle sakinleştirdi.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, kamyon şoförü Mikail Y. de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.