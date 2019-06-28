Bisikletiyle karşıya geçmeye çalıştı, kamyon çarptı

Ankara'da 12 yaşındaki çocuk, bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirip, ağladı.

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Avrupa’nın uçaktan daha hızlı trenleri

Uçaktan daha hızlı davranan uzun mesafeli bir tren yolculuğu mümkün mü? Hiçbir engele takılmadan 'karaya seyir' yapacağın bu hız trenleriyle evet mümkün.