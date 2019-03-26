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Bisikletiyle yüksekten düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Tekiradğ'ın Malkara ilçesinde kullandığı bisikletiyle 5 metre yükseklikten düşen 9 yaşındaki Y.E.A., yaralandı.

DHA | 26.03.2019 - 21:13..
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Tekirdağ'ın Malaka ilçesinde bir bisiklet kazası meydana geldi. Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'ndeki yan yolda oldu.

5 METREDEN DÜŞTÜ

İlkokul öğrencisi Y.E.A., bisikletiyle gezerken, dengesini kaybetmesi üzerine 5 metre yükseklikten anayol kaldırımına düştü. Yere yığılan Y.E.A.'yı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bisikletiyle yüksekten düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.E.A. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, haberi alan ailesi hastaneye gitti.

 

Bisikletiyle yüksekten düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Bisikletiyle yüksekten düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı

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