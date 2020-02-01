taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Bisikletle 8 yıldır dünyayı turlayan Türk

2012'de çıktığı dünya turunda 85 bin kilometre yol katederek Kolombiya'ya ulaşan 'Demir Atlı Adam' Gürkan Genç, Guinness'e girmeyi hedefliyor.

AA | 01.02.2020 - 04:17..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'den 2012'de ayrıldıktan sonra Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarını pedallayarak geçen Genç, zorlu yolculuğunu, yaşadıklarını ve hedeflerini 50. ülkesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da anlattı.

12 BİN 500 KİLOMETRE YOL KATETTİ

Dünya turu kararından evvel 2010'da Ankara'da işlettiği restoranı devredip, bisikletle Japonya'ya seyahat ettiğini dile getiren Genç, bu ülkeye kadar Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Güney Kore'yi geride bırakarak 12 bin 500 kilometre yol katettiğini dile getirdi.

MOĞOLLAR "DEMİR ATLI ADAM" DEDİ

Genç, Moğolistan'da kendisine "Demir Atlı Adam" lakabı takıldığını anımsatarak, seyahat sırasında yazdığı izlenimlerinin çok ilgi çektiğini dolayısıyla dünya turuna karar verdiğini söyledi.

Bisikletle 8 yıldır dünyayı turlayan Türk

8 YILDIR DÜNYAYI GEZİYOR

Türlü maceralar, kazalar, mutlu anlar ve aksiliklerle süren dünya turu için Türkiye'den 8 yıl önce ayrılan Genç, şimdiki durağı ve 50. ülkesi Kolombiya'da bir süre kaldıktan sonra Alaska'ya ulaşmak üzere yola çıkacağı dile getirdi.

Gürkan Genç, 2025'te bitirmeyi planladığı dünya turu kapsamında yaklaşık 40 ülke daha göreceğini belirtti.

HEFEDİ GUİNNESS'E GİRMEK

Kara yolculuğunun tamamında sadece bisiklet kullandığını, gemi ve uçağa yalnızca kıta geçişlerinde bindiğinin altını çizen Genç, şunları söyledi:

"Tüm kara parçalarında bisikletimdeki ekipman sayesinde yol, pedal ve mesafe izlerini kayıt altına alıyorum. Yola çıkma sebebim bir rekor denemesi olmasa da seyahatimi tamamladıktan sonra bu kayıtlarla, 'en fazla çöl coğrafyası ve kıtaların en yüksek araç geçiş noktalarında pedal çeviren bisikletli' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyorum."

Gürkan Genç, bu konuda, dünya turu ve öncesindeki Japonya seyahatiyle birlikte Asya'da Taklamakan, Gobi ve Arabistan, Avrupa'da Tabernas, Afrika'da Sahra ve Kalahari, Amerika'da ise Atacama çöllerinde pedal çevirdiği bilgisini paylaştı.

Bisikletle 8 yıldır dünyayı turlayan Türk

"ÇÖLDE MÜTHİŞ BİR YOKLUK VAR"

Gürkan Genç, "Mükemmel bir yolculuk geçirmiyorum, kaza yaptığım, gözaltına alındığım, arkamdan ateş edildiği, bıçakla kovalandığım, yediklerimden zehirlendiğim, sakatlandığım oldu ama ben yoluma devam ediyorum çünkü bundan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Genç, dünya turundan önce yaptığı Japonya seyahati sırasında geçtiği Moğolistan'daki Gobi çölünde ise çok korktuğunu anlattı.

Gobi'de 12 gün boyunca kimseyi görmeden pedal çeviren Genç, "Çölde müthiş bir yokluk var. Ses yok, canlı yok ve o sessizlik sizi korkutuyor. O sessizlik sizi ağlatıyor, kendi kendine konuşturuyor. O sessizliği kaybetmek için sürekli pedal çeviriyorsunuz. Gobi'deki yolculuğumu tamamladığımda ağlamıştım." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
En Lüks Balayı Tatili İçin Her Mevsim Kıbrıs
Akdeniz'in incisi Kıbrıs, harika iklimi, plajları, gezilecek yerleri, mutfağı ve eğlence hayatı ile yeni evlenen çiftlerin balayı tatillerinde tercih ettiği en önemli adreslerden bir tanesi olmakta.
Süleymaniye, Küçükpazar ve Tahtakale üçgeni
İstanbul'da bazı köşeler yıkık dökük yapılarına ve çaresizliklerle kuşatılmış olmalarına rağmen ayakta kalma savaşı verir. Bu semtleri tanıdıkça, yaşanmışlıklarının size güç kattığını görürsünüz.
İstanbul, Balat-Haliç hattında keyifli bir şehir turu
Yaşadığımız kentte, çok yakınımızda olan tarihi mekanlara, sanat merkezlerine ve müzelere bazen hiç gitmiyoruz. Şimdi rotamızı bu merkezlere çevirme ve keşfetme zamanı. Dünyada da şimdi bu moda.
Uludağ'da turistler fiyatlardan şikayetçi
Esnafın ara tatili fırsata çevirdiği Uludağ'da, tatil için kayak merkezine gidenler fahiş fiyatlardan yakınıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da yeni depremler

Elazığ'da yeni depremler

72
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'de

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'de

73
İbrahima Yattara İstanbulspor'da

İbrahima Yattara İstanbulspor'da

15
Emre Mor Olympiakos'ta

Emre Mor Olympiakos'ta

23
Kızının doğum günü partisine gelen çocukları rehin aldı

Kızının doğum günü partisine gelen çocukları rehin aldı

2
Zonguldak Valisi: Allah bize akıl fikir versin

Zonguldak Valisi: Allah bize akıl fikir versin

10
Koronavirüs İsveç'e de sıçradı

Koronavirüs İsveç'e de sıçradı

3
[+] Görüş bildir