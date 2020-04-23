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Bisikletle Taksim'e kadar geldi, cezayı yedi

Iraklı bir genç, spor yapmak için sokağa çıkma kısıtlamalarını umursamayarak Taksim'e geldi. Polis ekipleri tarafından durdurulan gence bin lira ceza kesildi.

İHA |
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Bisikletle Taksim'e kadar geldi, cezayı yedi

İstanbul Taksim Meydanı’nda polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Durdurulan bir bisiklet sürücüsü ise spor yapmak için Şişli’den geldiğini ve evine gitmek istediğini söyledi.

HABERİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Iraklı olduğunu belirten Isam Mohammed Rashid, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını öne sürdü.

Bisikletle Taksim'e kadar geldi, cezayı yedi ViDEO

CEZADAN KURTULAMADI

Iraklı gence, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bin lira para cezası kesildi.

Bisikletle Taksim'e kadar geldi, cezayı yedi

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