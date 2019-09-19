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Bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

Gaziantep'de sosyal medya hesabından ölüm temalı paylaşımlar yapan Mahir Yoldaş, motosikleti ile seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İHA | 19.09.2019 - 16:04..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki Mahir Yoldaş'ın idaresindeki plakasız motosiklet, park halindeki 27 SB 250 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Mahir Yoldaş, Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Yoldaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobile çarptı İZLE

BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMAK İSTEMEDİ

Olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ise kazanın sebebini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yolda süratli bir şekilde seyir eden Mahir Yoldaş'ın önünde bisikletle giden bir çocuğa çarpmamak için park halindeki otomobile vurduğu görülüyor. Kazanın hemen ardından olayı gören vatandaşların yaşadığı panik de saniye saniye görüntülerde yer aldı.

Bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

ÖLÜMLE İLGİLİ MESAJLAR

Yaşam mücadelesini kaybeden Mahir Yoldaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımların da ölümle ilgili olması dikkat çekti. Yoldaş'ın, duygulandıran paylaşımlarından birinde, "Elbet bir gün eninde sonunda her şey güzel olacak ümidiyle ölüp gideceğiz.”, diğerinde ise "Dünyadaki tek adil şey, herkesin ölecek olmasıdır.” ifadesi yer aldı.

Bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

Bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

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