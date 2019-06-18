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Beylikdüzü’nde bisikletliden, otomobil sürücüsüne tepki

Bisiklet ile bile kaldırımdan geçmekte zorlanan gençler, aracından yanından geçerken içeride oturan sürücüye "Başka yer yok mu" diyerek isyan etti.

İHA | 18.06.2019 - 11:52..
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Beylikdüzü’nde bisikletle seyreden gençler ile otomobilini kaldırıma park eden sürücü arasında gerginlik yaşandı.

Gençlerin kaldırıma park etme tepkisi üzerine aracından inen sürücü, “Buraya park ettim, var mı diyeceğin” diyerek üstlerine yürüdü.

"PARK EDECEK BAŞKA YER Mİ YOK" TARTIŞMASI

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde giden bisikletli gençler, bisiklet yolunun bitmesi üzerine kaldırıma geçti. Burada bir süre daha seyreden gençler, bir sürücünün otomobilini kaldırıma park ettiğini gördü. Bisiklet ile bile kaldırımdan geçmekte zorlanan gençler, aracından yanından geçerken içeride oturan sürücüye tepki gösterdi. Gencin, “Ağabey başka yer yok mu, buraya mı park ettin” demesi üzerine sürücü aracından indi.

Beylikdüzü’nde bisikletliden, otomobil sürücüsüne tepki

Kaldırıma park eden sürücü, bisikletlinin üzerine yürüdü

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN GENÇLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine öfkelenen sürücü, “Buraya çektim var mı bir diyeceğin?” diyerek gençlerin üzerine yürüdü. Gencin, “Geçemiyoruz abi bir engelli gelse nereden geçecek?” cevabı üzerine sürücü, haklıymış gibi “Ben engelliyi görüyorum” dedi. Çevredeki bir kadının da tepki gösterdiği olayda sürücü, “Bırak konuşma ya!” ifadelerini kullandı. Gençler ardından yollarına devam ederek olay yerinden ayrıldı.
Beylikdüzü’nde bisikletliden, otomobil sürücüsüne tepki

Beylikdüzü’nde bisikletliden, otomobil sürücüsüne tepki

Beylikdüzü’nde bisikletliden, otomobil sürücüsüne tepki

Beylikdüzü’nde bisikletliden, otomobil sürücüsüne tepki

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