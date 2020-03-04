Bisküvi içinden uyuşturucu çıktı

Bir Rus savaş gemisi daha İstanbul Boğazı’ndan geçti

AB Temsilcisi Borrell, AB'nin İdlib'e yapılan yardımlar için Türkiye'ye 170 milyon euro katkıda bulunulacağını söyledi.

AB'den İdlib için Türkiye'ye 170 milyon euro katkı

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TBMM Başkanı Şentop'tan Engin Özkoç'a kınama

TBMM Başkanı Şentop, CHP ve AK Parti'li Milletvekilleri arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, milletin bu görüntülerden rahatsız olduğunu söyledi.