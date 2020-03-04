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Bisküvi içinden uyuşturucu çıktı

Manisa'da ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilde, çikolatalı bisküvilerin içine gizlenmiş 31.9 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 04.03.2020 - 19:51..
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün gece şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Dün gece saat 24.00 sularında Alaşehir’e giriş yapan özel bir otomobilden şüphelenen ekipler, aracı durdurmak istedi.

Çikolatalı bisküvi içinden uyuşturucu çıktı VİDEO

DUR İHTARINA UYMADI

Araçta bulunan iki kişi polisin dur ihtarına uymayarak otomobilleriyle kaçmaya başladı.

Yaşanan takibin ardından ekipler şüpheli otomobili Hacıbey Mahallesi’nde sıkıştırarak durdurmayı başardı.

BÜSKÜVİ İÇİNE SAKLANMIŞ UYUŞTURUCU

Araçta arama yapan ekipler, çikolatalı bisküvi içine sıkıştırılmış ambalajlı 31.90 gram kristal isimli uyuşturucuyu ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Z. (32) ve Ü.M. (23) isimli şahıslar, poliste alınan ifadelerinden sonra bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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